Erbaa OSB'deki yeni yatırımlar istihdam sayısını 6 binden 8 bine çıkardı

DURSUN EKREM ER - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) son 2 yıl içinde başta tekstil ve gıda sektörlerinde yapılan yeni yatırımlar istihdam sayısını 6 binden 8 bine çıkardı.

Erbaa'da 1997 yılında 1 milyon 594 bin metrekare üzerine kurulan Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 2022 yılında 24 fabrika bulunurken, son 2 yılda 8 yeni fabrika daha açıldı.

Başta tekstil ve gıda sektöründeki yatırımlarla 6 bin olan istihdam sayısı 2 yıl içinde 8 bine ulaştı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, OSB'ye yatırımcıları çekmeye devam ettiklerini söyledi.

İstihdama yönelik hamleler yaptıklarını anlatan Karagöl, "8 bini bulan çalışan sayısıyla da bölgenin lokomotif bir şehri haline geldi Erbaa’mız. Organize Sanayi Bölgesi ile Erbaa'nın büyümesine, bölgemizin katma değerinin artmasına yönelik hamlelerimize hep beraber devam edeceğiz." dedi.

- İhracat arttı

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun da OSB'deki büyüme ile hem istihdam sayısının hem de ihracat rakamının arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracat rakamımız 130 milyon avro oldu. OSB'de üretilen ürünlerin birçoğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Özellikle coğrafi işaret tescilli Erbaa Narince Bağ Yaprağı işlendikten sonra Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor. Bu ülkelere 10 milyon avroya yakın bir ihracatımız söz konusu. Diğer taraftan hazır giyim sektöründe, konfeksiyon sektöründeki firmalarımız ortalama ihracat rakamları da 100 milyon avro gibi rakamları bulmaktadır. Diğer taraftan Türkiye'nin en büyük playwood, kontrplak üreten firması da organize sanayi bölgemizdedir. Sadece bir firmamızın yaptığı ihracat 10 milyon avronun üzerindedir. Beraberinde Türkiye'nin ilk 3'üne giren toprak sanayi sektöründe de birkaç firmamızın yaptığı ihracat rakamları 8 ila 10 milyon avroya ulaşmaktadır."