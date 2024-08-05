Tokat'ta çıkan yangında 5 ev hasar gördü

Artova, Tokat, Yeşilyurt, Sulusaray belediyeleri itfaiye ekipleri, ilçe özel idaresi ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında iki evin çatısı, iki evin odunluğu ve bir evinde ahırı zarar gördü.

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