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        Tokat'ta çıkan yangında 5 ev hasar gördü

        Tokat'ın Artova ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:49
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        Tokat'ta çıkan yangında 5 ev hasar gördü
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        Tokat'ın Artova ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Poyrazalan köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki evlere sıçradı.

        Artova, Tokat, Yeşilyurt, Sulusaray belediyeleri itfaiye ekipleri, ilçe özel idaresi ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında iki evin çatısı, iki evin odunluğu ve bir evinde ahırı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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