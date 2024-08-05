Niksar'da aile doğa kampı yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde aile doğa kampı yapıldı.

Aile doğa kampı, Niksar Çamiçi Yaylası Niksar Kamping Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kampta uzman eğitmenler eşliğinde 25 aile çocuklarıyla birlikte 24 saat boyunca yapılan etkinliklerle vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı konuşmada, "Seçim zamanı verdiğimiz sözlerden bir tanesini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Niksar'dan ve şehir dışından gelen tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ekibimiz böyle bir proje yapalım dediklerinde çocuklarımız ve aileleri adına çok heyecanlanmıştım. Buraya geldiğimde gerek ailelerin gerekse çocukların gözündeki mutluluğu gördüğümde çok mutlu oldum. Çocuklarımız ve aileleri tam 24 saat boyunca teknolojiden uzak aileleri birlikte oyunlar oynadılar, doğada yaşam becerileri konusunda bilgiler aldılar, etkinliklere katıldılar, stresten uzak güzel bir vakit geçirdiler. Bu ilk etkinliğimiz ufak tefek eksikliklerimiz olmuştur. Kapalı bir tesisi yeniden ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.