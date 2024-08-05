Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır karpuzu belediyeden izin alarak şehir meydanında halka dağıttı.

        Vatandaşlar tırın çevresinde kalabalık oluştururken, ücretsiz dağıtılan yaklaşık 20 ton karpuz kısa sürede bitti.

        Üretici Mehmet Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Allah'a şükür bu sene karpuz yüz güldürdü. Bu mutluluğu ihtiyaçlı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Karpuz yemeyen kalmasın. Hüseyin Kodak adında bir üretici ağabeyimizle birlikte düzenledik. Afiyetle yesinler, helal olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Niksar'da aile doğa kampı yapıldı
        Niksar'da aile doğa kampı yapıldı
        Tokat'ta çıkan yangında 5 ev hasar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında 5 ev hasar gördü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tokat'ta konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tokat'ta konuştu:
        Bakan Uraloğlu: 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131...
        Bakan Uraloğlu: 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada