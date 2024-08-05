Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Budaklı köyünde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Örtü yangınına Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.
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