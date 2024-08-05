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        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:25
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        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Budaklı köyünde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Örtü yangınına Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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