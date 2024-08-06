Tokat Valisi Köklü, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

İncelemelerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temur ve Doç. Dr. Şahin Sözen, Genel Sekreter Yardımcıları Talip Keskin ve Murat Saldırıcıer de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Yılmaz ve Köklü, Genç Ofis, Diyanet Ofisi, TOGÜSEM, Aile Sağlığı Merkezi, kampüste faaliyet gösteren anaokulu, kamp alanı, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi seraları ve inşaatı devam eden Mehmet Emin Saraç Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

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