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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:47
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, üniversite bünyesindeki daire başkanlıkları ile toplantılarda bir araya geliyor. Toplantılarda daire başkanlıklarının şimdiye kadar yapmış oldukları faaliyetler, personel durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktarılıyor.

        Rektör Yılmaz, yaptığı açıklamada, daha önce merkezler ve koordinatörlüklerle bu toplantıların gerçekleştirildiğini şimdi ise daire başkanlarıyla toplantılar yapıldığını, bu toplantılarda birimlerin durumlarının öğrenildiğini, beklentilerin ve önerilerin de ortaya konduğunu söyledi.

        Yılmaz, toplantıların üniversitenin verimliliğinin artırılması amacıyla yapıldığını ve bu tür toplantıların devam edeceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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