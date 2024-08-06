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        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:57
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        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        H.E. idaresindeki 60 NT 170 plakalı otomobil, Danişment Gazi Bulvarı'nda D.K'nın kullandığı 60 AFE 018 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı D.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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