Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.E. idaresindeki 60 NT 170 plakalı otomobil, Danişment Gazi Bulvarı'nda D.K'nın kullandığı 60 AFE 018 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı D.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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