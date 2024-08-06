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        Tokat'ta ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meyve toplamak isterken ağaçtan düşen genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:13
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        Tokat'ta ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde meyve toplamak isterken ağaçtan düşen genç yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Eryaba köyünde yaşayan Taşkın Atakır (24), armut toplamak için ağaca çıktı.

        Atakır, bastığı dalın kırılması sebebiyle yere düştü.

        Vücuduna ağaç kazık saplanan Atakır, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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