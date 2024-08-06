Tokat'ta ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde meyve toplamak isterken ağaçtan düşen genç yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meyve toplamak isterken ağaçtan düşen genç yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Eryaba köyünde yaşayan Taşkın Atakır (24), armut toplamak için ağaca çıktı.
Atakır, bastığı dalın kırılması sebebiyle yere düştü.
Vücuduna ağaç kazık saplanan Atakır, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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