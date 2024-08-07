Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

        Kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu yıl 1 Ocak-7 Ağustos tarihlerinde, vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 550 kişinin başvurduğu öğrenildi.

        Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 52'si taburcu edildi, 13 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü
        Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü
        Tokat'ta ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Tokat'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, daire başkanlarından brifing aldı
        Tokat Valisi Köklü, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü