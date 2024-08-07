Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede ölen polis memuru toprağa verildi

Cenaze namazına, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız ve Yılmaz'ın meslektaşları katıldı.

Yaklaşık bir yıldır kanser tanısı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti.

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