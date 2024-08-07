Tokat Valisi Köklü, İl Jandarma Komutanı Küyük'ü ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük'ü ziyaret etti.

Köklü, İl Jandarma Komutanlığında tören mangasını selamladı.

Vali Köklü, Küyük ile bir süre görüştü. Köklü, Mehmetçiklerle öğle yemeği yedi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere'yi de ziyaret etti.