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        Tokat'ta yeni otobüsler tanıtıldı

        Tokat'ta yenilenen halk otobüsleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:22
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        Tokat'ta yeni otobüsler tanıtıldı
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        Tokat’ta yenilenen halk otobüsleri tanıtıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, SS. 3 Nolu Tokat Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi ile SS. 11 Nolu Tokat Plevne Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için temin edilen yeni otobüsler tanıtıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliğine, vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Özel halk otobüsü kooperatifi başkanlarımızla yenilediğimiz halk otobüslerimizi Cumhuriyet Meydanı'nda sergiliyoruz. Yeni renkler ve yeni tasarımlarla vatandaşlarımıza güzel ve konforlu hizmet sağlayacağız. Araçlarımızın tamamının değişmesi biraz zaman alacak ama hepsi yenilenmiş olacak. Tokat'ımıza yakışır toplu ulaşıma hep birlikte imza attık. Araçlarımızı Cumhuriyet Meydanı'nda gelip inceleyebilirsiniz. Yeni araçlarımız, Tokat'ın toplu taşıma sistemini daha modern ve kullanıcı dostu hale getirecek. Şimdiden Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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