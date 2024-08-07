Tokat'ta yeni otobüsler tanıtıldı

Tokat’ta yenilenen halk otobüsleri tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, SS. 3 Nolu Tokat Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi ile SS. 11 Nolu Tokat Plevne Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için temin edilen yeni otobüsler tanıtıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliğine, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Özel halk otobüsü kooperatifi başkanlarımızla yenilediğimiz halk otobüslerimizi Cumhuriyet Meydanı'nda sergiliyoruz. Yeni renkler ve yeni tasarımlarla vatandaşlarımıza güzel ve konforlu hizmet sağlayacağız. Araçlarımızın tamamının değişmesi biraz zaman alacak ama hepsi yenilenmiş olacak. Tokat'ımıza yakışır toplu ulaşıma hep birlikte imza attık. Araçlarımızı Cumhuriyet Meydanı'nda gelip inceleyebilirsiniz. Yeni araçlarımız, Tokat'ın toplu taşıma sistemini daha modern ve kullanıcı dostu hale getirecek. Şimdiden Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.