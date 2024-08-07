Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu.

Bu arada trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma tek taraflı kapanan kara yolu, şeftalilerin yol kenarına alınmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.