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        Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu

        Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:08
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        Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu
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        Tokat'ta kamyondan düşen kasalarca şeftali kara yoluna savruldu.

        Sinan Y. idaresindeki 60 DJ 251 plakalı, şeftali yüklü kamyonun, Tokat-Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında, kasasındaki şeftaliler yola düştü.

        Kazanın ardından bir süre ulaşıma tek taraflı kapanan kara yolu, şeftalilerin yol kenarına alınmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Sahipleri, şeftalileri kasalara doldurarak başka bir kamyona yükledi.

        Bu arada trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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