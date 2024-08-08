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        TOGÜ'de "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zaman" etkinliği düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliği ile "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:09
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        TOGÜ'de "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zaman" etkinliği düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliği ile "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Hasat Zamanı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Canpolat Çığ, Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

        Üniversitenin özel gereksinimli bireylere tahsis ettiği "Gönül Bağı"nda misafirler, temiz hava ve yeşil doğa içinde çeşitli ikramlar eşliğinde bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.

        Etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile sebze toplandı. Doğa ile iç içe bir gün geçiren misafirler etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        TOGÜ bünyesinde, "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı Projesi" kapsamında dezavantajlı gruplarla toplumsal alanda düzenlenen etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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