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        Başçiftlik yayla yollarında çalışma başlatıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan bozuk yayla yollarında çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:46
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        Başçiftlik yayla yollarında çalışma başlatıldı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bulunan bozuk yayla yollarında çalışma başlatıldı.

        Başçiftlik Belediyesi, yaylacı vatandaşların dar ve yokuş yayla yollarının düzeltilmesi taleplerinin yerine getirilmesi için çalışma başlattı. 1750 rakımda bulunan yeni yayla yollarında başlatılan yol genişletme ve stabilize kaplama çalışmaları on günlük çalışma sonrasında tamamlandı.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, "Yaylacı vatandaşlarımız Üçoluk Göleti ile yeni yayla arasındaki ulaşım yolunun darlığı ve dik rampasından dolayı rahatsız olduklarını beyan ettiler. Başlattığımız çalışma ile yolun genişletilmesi, rampa eğiminin düşülmesi, stabilize kaplama ve silindir işlemlerini tamamlayarak yolu kullanıma açtık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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