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        Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

        Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:42
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        Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı
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        Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

        Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene de her yıl olduğu gibi Komana'da kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Kazı çalışmalarını bilimsel heyet ile yürütteklerini belirten Erciyas, şunları kaydetti:

        "Kazı çalışmalarının odağında daha önceki yıllarda tespit ettiğimiz Selçuklu dönemine tarihlediğimiz kamusal yapıyı ortaya çıkarmak hedefimiz var. Bu hedef için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda depomuzda eserlerimizi değerlendirmeye, tarihsel ve arşiv çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çalışmaların yürütüldüğü bir yapımız var. Oldukça büyük bir yapı. Kamusal binaya ait olduğunu düşünüyoruz kalıntıların. Bu kalıntıların da aynı zamanda Selçuklu dönemine tarihlenmesi mümkün. Bu dönemde Komana Antik Kenti'nde bir atölyeler bölgesi var. Bir hamam yapısı olduğunu biliyoruz. Türbe ve zaviye olduğunu da biliyoruz. Bunun yanı sıra belki bir cami de olabilir. Kitabesi Tokat Müzesi'nde. Komana Gümenek camisinin veya bir han olabilir. Bu konuda çalışmalarımızı ilerleterek özellikle Tokat'ın Selçuklu dönemini aydınlatmayı hedefliyoruz."

        Çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini ifade eden Erciyas, bu sene 10 kişilik ekiple 45 günlük bir kazı çalışması yapacaklarını belirtti.

        - Komana Pontika Antik Kenti

        Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

        ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

        Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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