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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:29
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yaşar N. (62) idaresindeki L573B yabancı plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında Mehmet Ç. (46) yönetimindeki 34 LSF 55 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Derya Ç. (36), A.Ç. (4), R.N.B. (11), Fatma Filiz K. (63) ve C.A.K. (10) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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