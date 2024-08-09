Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaşar N. (62) idaresindeki L573B yabancı plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında Mehmet Ç. (46) yönetimindeki 34 LSF 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Derya Ç. (36), A.Ç. (4), R.N.B. (11), Fatma Filiz K. (63) ve C.A.K. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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