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        Almus Kaymakamı Çömen, köyleri ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:58
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        Almus Kaymakamı Çömen, köyleri ziyaret etti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köyleri ziyaret etti.

        Alan, Dikili, Durudere, Çamdalı ve Gümeleönü köylerine ziyaret eden Çömen, KÖYDES projesi kapsamında Köylerde yapımına başlanılan 2024 yılı parke yol yapım işini yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çömen, bakım onarım çalışmaları yapılarak yenilenen Alan Köyü Kültür ve Hizmet Binası Cemevi açılışına katıldı.

        Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Bozacı, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yücel, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve vatandaşlar katıldı.

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