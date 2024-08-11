Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çamlık köyündeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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