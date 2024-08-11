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        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:26
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        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çamlık köyündeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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