Tokat'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Tokat'tın Sulusaray ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'tın Sulusaray ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.E. yönetimindeki 34 GRF 384 plakalı kamyonet, ilçe merkezinde B.Y. idaresindeki 60 ADY 764 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü ve B.C.O. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
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