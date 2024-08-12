GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Şu ana kadar 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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