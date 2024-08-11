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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:29
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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahale ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yangın yaklaşık 20 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi, kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüştür, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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