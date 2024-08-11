Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz Erbaa ilçesi Yenimahalle karşısı ormanlık alanda 11 Ağustos saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın yaklaşık 45 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

        Yangında zarar gören alan dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman yangını
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan anız yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü