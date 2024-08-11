GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Erbaa ilçesi Yenimahalle karşısı ormanlık alanda 11 Ağustos saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın yaklaşık 45 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."