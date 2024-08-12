Tokat'ta bir kadın bahçelerden topladığı semiz otlarını pazarda ücretsiz dağıtıyor

Tokat'ta bir kadın, bahçelerde kendiliğinden yetişen semiz otlarını toplayarak pazarda ücretsiz dağıtıyor.

Emekli Fatma Esin Tuna, komşularının bahçelerinde kendiliğinden yetişen semiz otlarının, istenmeyen ot olarak koparılıp atıldığını görünce, kendisi değerlendirmeye karar verdi.

Tuna, boş vakitlerinde topladığı semiz otlarını pazarda ücretsiz dağıtıyor.

Kent pazarında dağıttığı semiz otları kısa sürede tükenen Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, faydalı bir iş yapmak istediğini söyledi.

Semiz otunun salata olarak ya da ıspanak gibi pişirilerek yemeklerde kullanıldığını belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Köyümüzde, bahçemizde istenmeyen ot semiz otu, ama insanlar bunu çok seviyor, üretimi yapılsa da kendiliğinden yetiştiği için biz bunları söküp atıyoruz. Ben de boş zamanlarımda gidip bahçe kenarlarında ya da içinde olan semiz otlarını toplayıp pazara getiriyorum, insanlar çok seviyorlar, böylece faydaya dönüştürüyoruz, atılmıyor, vitamin değeri olan güzel bir sebze. Herkese afiyet olsun."