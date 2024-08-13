Tokat'ta kırsal turizm yatırımı yapacaklar için eğitimler başladı

Tokat Kent Konseyi tarafından, Tokat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kırsal turizm alanlarında yatırım yapmak isteyen vatandaşların hibe ve desteklerden faydalanabilmeleri için eğitim verilmeye başladı.

Tokat Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) tarafından verilen kırsal kalkınma destekleri için gerekli olan "Kırsal Turizm Sertifikası" almak isteyen vatandaşlar için Tokat Kent Konseyi tarafından eğitim programı düzenlendi.

Tokat Halk Eğitim Merkezi koordinesinde ve alanında uzman eğitmenler aracılığıyla verilen kurslar Tokat Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda başladı.