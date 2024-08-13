Niksar'da 4 köye yangın tankeri dağıtıldı

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Erarslan ve Tahsin Çavuş, köy muhtarları ve vatandaşların katıldıkları törenle yangın tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.

Niksar ilçesi Özveren, Esence, Budaklı ve Edilli köylerine meydana gelebilecek yangın ihtimaline karşı acil müdahale yapılabilmesi noktasında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare işbirliğiyle alınan yangın tankerleri dağıtıldı.

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