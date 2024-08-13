Almus'ta şehit mezarlarının temizlik ve bakımı yapıldı

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizden vatan savunması sırasında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimizin mezarlarının çevresini temizleyerek mezarlarının bakımını yaptık. Eskiyen bayrakları yenileri ile değiştirdik. Vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Tokat Valiliği tarafından yürütülen "Temiz Tokat" Projesi kapsamında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Almus ilçesine bağlı Gevrek, Ormandibi, Çevreli, Ataköy, Dikili, Gümeleönü, Cihet, Çamköy, Bağtaşı ve Akarçay Görümlü'de bulunan şehit mezarlarının temizlik ve mezar düzenlemesini gerçekleştirildi.

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