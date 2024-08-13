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        Tokat'ta içme suyu hattı yenilemesi çalışması başlatıldı

        Tokat Belediyesi tarafından içme suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:46
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        Tokat'ta içme suyu hattı yenilemesi çalışması başlatıldı
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        Tokat Belediyesi tarafından içme suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı

        Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde bulunan Erenler Mahallesi'nde ekonomik ömrü tamamlanmış içme suyu hattının yenileme çalışmasının yapılmaya başlandığı bildirildi.

        Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hat değişimi sonrasında, bölgenin kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı belirtildi.

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