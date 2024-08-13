Tokat'ta içme suyu hattı yenilemesi çalışması başlatıldı
Tokat Belediyesi tarafından içme suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı
Tokat Belediyesi tarafından içme suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı
Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde bulunan Erenler Mahallesi'nde ekonomik ömrü tamamlanmış içme suyu hattının yenileme çalışmasının yapılmaya başlandığı bildirildi.
Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hat değişimi sonrasında, bölgenin kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı belirtildi.
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