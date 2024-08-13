Ambulans helikopter yenidoğan bebek için havalandı
Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören bebek, ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören bebek, ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Kentteki özel hastanede dünyaya gelen bebeğin kalp damarlarındaki rahatsızlığı için Konya'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bebeğin Konya Şehir Hastanesine gönderilme kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
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