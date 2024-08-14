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        Tokat'ta köyde kurdukları işletmede manda yoğurdu üretip Dubai'ye kadar ulaştılar

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar içesinde bölgede devlet teşviki ile sayısı artan manda varlığını değerlendirmek için işletme kuran aile, manda yoğurdu üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:24
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        Tokat'ta köyde kurdukları işletmede manda yoğurdu üretip Dubai'ye kadar ulaştılar
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar içesinde bölgede devlet teşviki ile sayısı artan manda varlığını değerlendirmek için işletme kuran aile, manda yoğurdu üretimi yapıyor.

        Çiftlik köyünde 4 yıl önce küçük bir işletme ile işe başlayan aile, yurt içi pazarının yanı sıra Dubai'ye de ürün gönderdi.

        İşletme sahibi Murat Asıl, AA muhabirine, il genelinde 12 bine yaklaşan manda sayısının köylerinde 1000'i geçtiğini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle manda sayısının her geçen gün arttığını belirten Asıl, bunu gören babası Muhsin Asıl'ın 4 yıl önce işletmeyi kurduğunu anlattı.

        Asıl, bölgede ciddi sayıda manda varlığı olduğunu belirterek, "Bunların sütlerinden istifade edilsin, katma değerli ürünlere dönüşsün, istihdam yaratılsın, köyümüz için ekonomik kalkınma hamlesi olsun diye burası kuruldu." dedi.

        Manda yoğurdunun yanı sıra peynir, kaymak, tereyağı da ürettiklerini anlatan Asıl, her sabah sütleri taze olarak topladıklarını aktardı.

        Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderdiklerini, geçen yıl Dubai'ye de satış yaptıklarını belirten Asıl, şöyle devam etti:

        "2023 yılında Dubai'ye manda yoğurdu gönderdik. Palet bazlı çalışıyoruz. En küçük paletimiz 250 kilogram civarında. 250 ila 750 kilo arasında paletlerimiz var. Siparişlere göre minimum 250 kilogram maksimum 750 kilogram olmak üzere her ay düzenli ürün gönderdik. 2023 yılında Dubai'ye 1 ton manda yoğurdu gönderdik. Küçük bir işletme olarak kurulduk. Bu işin burada yapılabilirliğini kendimize ve çevremize ispatlamak istedik. Başarılı da olduk. Hedefimiz önce işletmemizi daha da büyütmek istiyoruz."

        İşletmede 5 kişinin çalıştığını, günde 1 ton süt işlediklerini söyleyen Asıl, "Tokat genelinde süt üreticilerimize 2023 yılında 1 milyon süt parası dağıttık. 2024 yılında da 2 milyon lira süt parası dağıtmayı planlıyoruz. Manda sadece etinden faydalanılan değil, sütü ile ekonomik değeri olan ürün haline dönüştü." diye konuştu.

        Asıl, bu yıl da yurt dışına ürün göndermek için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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