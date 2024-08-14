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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Niksar ilçesinde olası afet durumları için afet deposu güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:41
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde olası afet durumları için afet deposu güçlendiriliyor.

        Bu kapsamda AFAD Tokat İl Müdürlüğü tarafından 3 adet sıfır jeneratör, 32 adet uyku tulumu, 10 kişilik tek çadır ve 16 metrekare 3 adet çadır teslim alındı.

        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, "Afet Lojistik Deposuna yardımlarından ötürü AFAD T​​​​​​​okat İl Başkanımız Mehmet Rıza Andiç ve Arama Kurtarma Müdürü Şevki Civelekoğlu’na teşekkür ederiz." dedi

        - Niksar'da sondaj çalışmaları sonucu köyde su bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köyde sondaj çalışması sonucu su bulundu.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Muhtardüzü köyünde yapılan sondaj çalışmaları sonrası içme suyuna kavuşulması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Çeçen, yaptığı konuşmada, "Kaymakamlık Özel İdare Müdürlüğü personeline, köy muhtarı ve köy sakinlerinin çabaları ve özverileri çalışmaları sonucunda sağlıklı içme suyuna kavuşulmuş olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köyümüze hayırlı olsun." dedi temennilerinde bulundu.

        Düzenlenen programa, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş , Mustafa Eraslan kurum müdürleri ve köylüler katıldı.

        - Niksar'da yıpranan bayrakların değişimi yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iş yerinde asılı olan yıpranmış bayrakların değişimi yapıldı.

        Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

        Denetimlerde yıprandığı belirlenen bayraklar Belediye zabıta ekiplerinin yardımıyla değiştirilerek göndere çekildi.

        - TOGÜ en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (TOGÜ) YKS 2024 yerleştirme sonuçlarına göre önlisans düzeyinde yüzde 100, lisans düzeyinde ise yüzde 97 olmak üzere, ortalama yüzde 99 doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, YKS 2024 yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranı paylaşıldı.

        Açıklanan sonuçlar sonrasında üniversitenin yüzde yüze yakın bir doluluk oranına yakın olmasından mutluluk duyduklarını belirten TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Yeni dönem programlarının doluluk oranlarının yüzde yüze yakın olması bizlere duyulan güvenin bir göstergesidir. Gençlerimizin eğitim hayatları boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif olanaklar ile Üniversitemizden mesleki yeterliliğe ulaşmış bireyler olarak mezun olmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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