Tokat'tan kısa kısa

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Artova Kaymakamlığı ile başlayan Vali Abdullah Köklü, Kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakam Neyfel Ören'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Abdullah Köklü, daha sonra Artova Belediyesi'ni ziyaret etti.

İlçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Köklü, Kıbrıs gazisi Mustafa Çıtak'ı evinde ziyaret etti.

Vali Abdullah Köklü, Artova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Köklü, Artova programının ardından Yeşilyurt ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu.

Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret ederek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alan Köklü, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Şehit Sefa Fındık'ın ailesini de ziyaret eden Vali Abdullah Köklü, şehidin kabrini ziyaret ederek tüm şehitler ruhuna dua okudu.

Vali Abdullah Köklü’ye ziyaretlerinde kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.