Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te yaz Kuran kursu kapanış programı yapıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te yaz Kuran kursu kapanış programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, İlçe Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç yaptı.

        Programda Kur'an kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

        Öğrenciler tarafından Filistin isimli ilahi seslendirildi ardından Karagöz Hacivat gösterisi yapıldı. Yaz Kuran kursu öğrencilerinin kurs boyunca yaptıkları etkinlikleri içeren sinevizyon gösterisinin sunumu yapıldı. Yaz Kuran kursu etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan Hatipli Kuran Kursu öğrencilerine kupalarını Belediye Başkanı Şaban Bolat verdi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Cebeci İnce, kurs öğrencileri ve veliler katıldı. Program sonunda ilçe protokolü ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Manisa ve Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
        Samsun ve bölge illerde AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı kutlandı
        Samsun ve bölge illerde AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı kutlandı
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta köyde kurdukları işletmede manda yoğurdu üretip Dubai'ye kadar ula...
        Tokat'ta köyde kurdukları işletmede manda yoğurdu üretip Dubai'ye kadar ula...
        Tokat'ta ambulans helikopter, 1 günlük bebek için havalandı
        Tokat'ta ambulans helikopter, 1 günlük bebek için havalandı