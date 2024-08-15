Tokat'ta vaşak görüntülendi
Tokat'ın Artova ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.
Tokat'ın Artova ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.
İlçeye bağlı Poyrazalan köyünde ormanlık alanda vatandaşlar vaşak gördü.
Vaşak görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.
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