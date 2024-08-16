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        Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:38
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        Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Lütfü Şamlıoğlu idaresindeki 60 DK 457 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi'nde istinat duvarından düşerek asılı kaldı.

        Otomobilde sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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