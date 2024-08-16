Tokat Valisi Köklü, Niksar ilçesini ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesini ziyaret etti.

Vali Köklü, ilk olarak Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen’i makamında ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Beraberindeki heyet ile birlikte Niksar Belediyesi’ni ziyaret edip, belediye başkanlığının çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'ndan bilgi alarak Niksar tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yapımı devam eden kamu yatırımları olan kültür merkezi, kütüphane ve spor salonu inşaatları ile yapımı tamamlanarak hizmete açılan yüzme havuzunu yerinde inceleyen Köklü, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.