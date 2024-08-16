Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde 1-15 Ağustos tarihlerinde silah ve uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

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