Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde 1-15 Ağustos tarihlerinde silah ve uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 307 gram kubar esrar, 81 kök Hint keneviri, 16 kök skunk, 2 uyuşturucu hap, 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı.
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