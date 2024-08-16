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        Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:34
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        Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde 1-15 Ağustos tarihlerinde silah ve uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 307 gram kubar esrar, 81 kök Hint keneviri, 16 kök skunk, 2 uyuşturucu hap, 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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