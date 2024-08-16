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        GÜNCELLEME - Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 02:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:27
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Aykut Cantürk (40) idaresindeki 21 ABS 199 plakalı Erzincan Başak firmasına ait yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile Mustafa Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan Fadime Duran da sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu." diye konuştu.

        Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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