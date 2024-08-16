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        Turhal Belediye Başkanı Ural'dan YKS birincilerini tebrik etti

        Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilçe genelinde alanlarında birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:36
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        Turhal Belediye Başkanı Ural'dan YKS birincilerini tebrik etti
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        Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilçe genelinde alanlarında birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.

        Başkan Ural, şoförlüğünü kendi yaptığı araçla öğrencileri evlerinden belediye binasına getirdi.

        YKS’de sayısal alanda birinci olan Yunus Emre Demirci, sözel alanda birinci olan Betül Büşra Tosun, eşit ağırlık alanında birinci olan Başak Aygün ve yabancı dil alanında birinci olan Gülistan Polat, Başkan Ural tarafından başkanlık makamında misafir edildi.

        Başkan Ural öğrencileri tebrik ederek, "Bugün burada Turhal'ın geleceği olan siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başarılarınızla hem ailenizi hem de bizleri gururlandırdınız. Sınavdaki başarınız, disiplinli çalışmanızın ve azminizin bir sonucudur. Ancak bu başarı, hayatınızdaki tek aşama değil. Üniversite hayatında da aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Üniversite sürecinde hem akademik olarak kendinizi geliştirin hem de sosyal becerilerinizi artırarak, geleceğinizi en iyi şekilde inşa edin." dedi.

        Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural öğrencilere başarılarının bir sembolü olarak özel hediyeler takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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