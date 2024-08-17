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        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:25
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        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Çevre yolu mevkisinde E.A'ya ait 60 BH 074 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar itfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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