Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çevre yolu mevkisinde E.A'ya ait 60 BH 074 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar itfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde hasar oluştu.
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