Tokat'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kazada, otomobildeki Fatih Galip, Mehmet Ali Koç ile kamyonet sürücüsü İşsever ve kamyonette bulunan Gülten İşsever, Fadime İşsever ile Yiğit Tütüncü yaralandı.

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