Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında ahır ve samanlık zarar görürken 2 ton arpa, 600 balya saman ve 30 balya yonca zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında bir ahır ve samanlık zarar gördü.

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