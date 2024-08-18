Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında bir ahır ve samanlık zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında bir ahır ve samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yukarıçandır köyünde Ahmet Günaydın'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında ahır ve samanlık zarar görürken 2 ton arpa, 600 balya saman ve 30 balya yonca zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.