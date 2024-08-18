Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ta tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.

        İbrahim Halil Şeker idaresindeki kimyasal madde yüklü 27 U 4761 plakalı tır, Niksar- Reşadiye D-100 kara yolu Köklüce köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Şeker, ekiplere haber verdi

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldiç.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Tokat'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta koruyucu sağlık hizmetleri 66 merkezde veriliyor
        Tokat'ta koruyucu sağlık hizmetleri 66 merkezde veriliyor
        Tokat Şehir Müzesi'ni beş yılda 1 milyonu aşkın kişi gezdi
        Tokat Şehir Müzesi'ni beş yılda 1 milyonu aşkın kişi gezdi
        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
        Tokat'ta otomobilde çıkan yangında hasar oluştu