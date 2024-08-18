Tokat'ta çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi
Tokat'ta tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tokat'ta tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.
İbrahim Halil Şeker idaresindeki kimyasal madde yüklü 27 U 4761 plakalı tır, Niksar- Reşadiye D-100 kara yolu Köklüce köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle alev aldı.
Şeker, ekiplere haber verdi
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldiç.
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