Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 07:22 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Selami Temur idaresindeki 60 AAZ 681 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Kafiye, çocukları Elif ve Fatma Temur yaralandı.

        Vatandaşlar otomobilin camını kırarak yaralıları çıkardı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        Yanmış otomobildeki cansız beden olayında bir kişi tutuklandı
        Yanmış otomobildeki cansız beden olayında bir kişi tutuklandı
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı olay anı kamerada
        Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı olay anı kamerada
        Tokat'ta çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Tokat'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta koruyucu sağlık hizmetleri 66 merkezde veriliyor
        Tokat'ta koruyucu sağlık hizmetleri 66 merkezde veriliyor