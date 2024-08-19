Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Selami Temur idaresindeki 60 AAZ 681 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Kafiye, çocukları Elif ve Fatma Temur yaralandı.
Vatandaşlar otomobilin camını kırarak yaralıları çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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