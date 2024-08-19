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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:01
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti.

        2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TOGÜ'yü kazanan öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı.

        TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsüne gelerek yüz yüze kayıt yaptıran öğrencileri Yılmaz, ziyaret etti.

        Yılmaz, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılan kayıtlara katılan öğrenciler ve aileleri tebrik etti.

        TOGÜ'nün yüzde 99 doluluk oranına eriştiğini kaydeden Yılmaz, ailelerin ve öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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