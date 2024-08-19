TOGÜ Rektörü Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti

TOGÜ'nün yüzde 99 doluluk oranına eriştiğini kaydeden Yılmaz, ailelerin ve öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yılmaz, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılan kayıtlara katılan öğrenciler ve aileleri tebrik etti.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsüne gelerek yüz yüze kayıt yaptıran öğrencileri Yılmaz, ziyaret etti.

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