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        Tokat'ta baba ve oğlu 15 yıldır düğünlerde birlikte sahne alıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel, 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:44
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        Tokat'ta baba ve oğlu 15 yıldır düğünlerde birlikte sahne alıyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel, 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

        Artova ilçesinde 32 yıl önce çobanlardan kaval çalmasını öğrenen ve daha sonra kendi çabasıyla zurnaya geçiş yapan Yalçın Yücel, küçük yaştan itibaren oğlunu da yanında götürmeye başladı.

        Yücel, 11 yaşında davul çalmayı öğrenen oğlu ile birlikte 15 yıldır düğünlerde davetlilerin hoş vakit geçirmesini sağlıyor.

        Baba Yücel, AA muhabirine, zurna çalmayı iyice öğrendikten sonra düğünlere gitmeye başladığını söyledi.

        Bugüne kadar 500 düğünde görev aldığını anlatan Yücel, "Oğlum küçük yaştan itibaren benimle birlikte düğünlere gelirdi, o da 11 yaşında davul çalmasını öğrendi. 15 yıldır benimle birlikte hem düğünlerde davul çaldı hem de öğretim hayatını tamamladı. Bu şekilde evimizin geçimini birlikte sağladık." dedi.

        Onur Yücel ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden matematik öğretmeni olarak mezun olduğunu dile getridi.

        Küçüklüğünden bu yana babasıyla düğünlerde para kazandığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

        "Düğülerde babam zurna ve ben ise davul çalıyorum. Babam hariç kimse ile birlikte düğüne gitmiyorum. Hem evimizin ihtiyaçlarını hem de üniversite masraflarımı böyle karşıladım. Üniversite mezunu oldum diye davul çalmaktan vazgeçmedim. Hem öğretmen olmak hem de davul çalmak benim için güzel bir duygu. Burada bir sanat yapıyorum. Davul çalmak basitmiş gibi görünüyor ama bunun da kendine göre zorluğu var. Zurnacıya iyi bir şekilde adapte olup uyum sağlaman gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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