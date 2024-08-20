Tokat'ta direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Zile'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zile'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Sami Öncübaşı (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncübaşı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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