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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ta mezarlıklar müdürlüğü yeni yerine taşınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:34
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat'ta mezarlıklar müdürlüğü yeni yerine taşınacak.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından Tokat Belediyesi bünyesine kazandırılan Mezarlıklar Müdürlüğü daha verimli ve etkin hizmet vermek için yeni yerine taşınıyor.

        Yaş sebze ve meyve hali yanında mülkiyeti belediyeye ait 4 dönümlük alanda Mezarlıklar Müdürlüğünün faaliyete geçmesi için Tokat Belediyesi tarafından alan düzenleme ve bina bakım tadilat çalışmaları devam ediyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni müdürlüklerle hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini belirterek, "Hizmetlerimizi zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunmak amacıyla Tokat Belediyemize kazandırdığımız yeni müdürlüklerimizden biri olan Mezarlıklar Müdürlüğümüz için yeni yerimizi hazırlıyoruz. Yaş sebze ve meyve hali yanında mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 4 dönümlük bölgede, bina ve alan düzenleme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Mezarlıklar Müdürlüğümüzü taşıyacağız. Şehrimize, belediyemize hayırlı olsun." dedi.

        - Engelsiz gönül bağı projesi bilim etkinlikleri

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesile Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri” programı düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Doç. Dr. Adem Keskin, Doç. Dr. Ercan Çaçan, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Demet Çakır ve Arş. Gör. Dr. Burak Şirin katıldı.

        Etkinlik kapsamında çocuk evleri koordinasyon merkezinde kalan misafirlere laboratuvarda deniz ve kara hayvanları tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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