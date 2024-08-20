Başçiftlik Belediyesi iki aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
İlçe merkezinde ikamet eden iki ailenin, tekerlekli sandalye yardım talebi üzerine Başçiftlik Belediyesi tekerlekli sandalyeleri ailelere teslim etti.
Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklama, "İhtiyaç sahibi iki ailemize tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. İlçemizde engelli bireylere geçtiğimiz yıllarda da bu tür yardımlar belediyemizce yapıldı. İhtiyaç olması durumunda aynı şekilde yardımlarımız devam edecektir." dedi.
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