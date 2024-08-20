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        Başçiftlik Belediyesi iki aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:28
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        Başçiftlik Belediyesi iki aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

        İlçe merkezinde ikamet eden iki ailenin, tekerlekli sandalye yardım talebi üzerine Başçiftlik Belediyesi tekerlekli sandalyeleri ailelere teslim etti.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklama, "İhtiyaç sahibi iki ailemize tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. İlçemizde engelli bireylere geçtiğimiz yıllarda da bu tür yardımlar belediyemizce yapıldı. İhtiyaç olması durumunda aynı şekilde yardımlarımız devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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